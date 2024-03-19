الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات إلى غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القيود الإسرائيلية المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات في الوقت المناسب إلى غزة، خصوصاً إلى مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وقد رفض كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي تيسير أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة، حيث لم يوافق سوى على 11 بعثة من مجموع 24.
وأشار المكتب إلى أن إرسال المساعدات إلى الشمال يتطلب الحصول على موافقات يومية من السلطات الإسرائيلية، وكثيراً ما يتم إرجاع قوافل الشاحنات دون السماح بمرورها، داعياً إلى ضمان إمكانية تسليم ما يكفي من المساعدات على أساس موثوق، كما دعا أوتشا جيش الاحتلال فتح جميع نقاط العبور البرية الممكنة لوصول الإمدادات بالكميات اللازمة لمنع المجاعة الوشيكة.