الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات إلى غزة

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن القيود الإسرائيلية المفروضة لازالت تعوق وصول المساعدات في الوقت المناسب إلى غزة، خصوصاً إلى مئات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وقد رفض كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوعين الأولين من الشهر الحالي تيسير أكثر من نصف بعثات المساعدات الإنسانية المقررة، حيث لم يوافق سوى على 11 بعثة من مجموع 24.