المغرب.. مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تُنَفذ 4 طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية و4 طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازيًا مع انتشار المئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.