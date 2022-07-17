المغرب.. مزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

واصلت أجهزة الإطفاء المغربية مدعومة بمزيد من التعزيزات، أمس السبت، مكافحة حرائق تجتاح منذ 4 أيام مناطق حرجة نائية شمالي المملكة، حسب ما قالته السلطات المحلية لـ"فرانس برس".
وفي إقليم العرائش رُصدت بؤرة حريق كبيرة وسُجلت وفاة شخص، وتضرر نحو 4660 هكتارًا، طالت ألسنة النيران نصفها تقريبًا.
وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 قرية، استنادًا إلى مصادر محلية.
وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة؛ لا سيما في القصر الكبير، وهي إحدى أكثر المناطق عرضة للخطر ويصعب الوصول إليها.
ودُمِّرت مئات الهكتارات من أراضي الغابات في أقاليم: (وزان، وتطوان، وتازة) المجاورة.
وتأججت النيران بسبب درجات الحرارة المرتفعة جدًّا تقترب من 45، وزادتها الرياح العنيفة.
وفي محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تُنَفذ 4 طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية و4 طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازيًا مع انتشار المئات من رجال الإطفاء والدفاع المدني والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطني والمتطوعين.