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إسرائيل تفتح النار على فلسطينيين في شمال غزة لمنعهم من العودة إلى منازلهم
إصابة 4 أحدهم جراحه خطيرة
أصيب 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة غزة، اليوم "الثلاثاء"، أحدهم جراحه خطيرة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيّي النصر والشيخ رضوان؛ ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج؛ حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
وبيّنت أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين في العديد من المناطق في مدينة غزة.