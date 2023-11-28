إسرائيل تفتح النار على فلسطينيين في شمال غزة لمنعهم من العودة إلى منازلهم

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حيّي النصر والشيخ رضوان؛ ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بالرصاص، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني لتلقي العلاج؛ حيث وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة.