قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين.. 3 شهداء بينهم طفل و45 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل (أعمارهم بين 15، و29 عامًا)، وإصابة 45 آخرين بينهم 10 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 25 إصابة بينها 5 بجروح حرجة؛ إحداها لفتاة، ونقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي؛ فيما نقلت 19 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها أربع إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تُقَدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات "أباتشي"، قد اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها وفق وكالة "وفا" الفلسطينية، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.
ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان؛ مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضًا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.
ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلًا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تَسببت ف يانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.
وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال صدمت مركبة إسعاف للهلال الأحمر بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة، كما استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين خلال عملهم في تغطية العدوان على مدينة جنين ومخيمها.
من جهتها، أوعزت وزيرة الصحة مي الكيلة، بإرسال ما يلزم من احتياجات طبية، تشمل أدوية ومستلزمات طبية ووحدات دم، إلى مستشفيات جنين بشكل عاجل.