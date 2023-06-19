قوات الاحتلال تواصل عدوانها على جنين.. 3 شهداء بينهم طفل و45 إصابة

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان؛ مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز "أباتشي" لأول مرة منذ عام 2002، أرضًا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.