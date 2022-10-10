خطة أوروبية لمنع التهرُّب من تنفيذ العقوبات على روسيا

من المرجّح أن يواجه الأشخاص والشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، صعوبة في التعامل مع أي كيانٍ أو فردٍ خاضع لعقوبات الاتحاد، ويعد الأشخاص والشركات الذين يتحايلون على عقوباته من المحتمل أن يسهموا في زعزعة استقرار أوكرانيا.
سيكتسب الاتحاد الأوروبي سلطات واسعة من خلال حزمة عقوبات روسيا الجديدة التي ستسمح له باستهداف الأشخاص داخل الكتلة وخارجها الذين يساعدون على التهرُّب من إجراءاته التقييدية.
تتضمن الحزمة التي اعتمدتها الدول الأعضاء، الأسبوع الماضي، صلاحيات لإدراج "الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات" الذين يسهّلون الالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي".
إن إدخال بُعد خارج الحدود الإقليمية إلى مجموعة أدوات العقوبات الخاصة به، -من خلال تدابير تقييدية تستهدف الأشخاص والكيانات خارج نطاق ولاية الكتلة، والتي تساعد الأوروبيين على التهرُّب من الحظر- من شأنه أن يشير إلى تحول كبير في السياسة، وفقاً لأشخاصٍ مطلعين على نطاق اللائحة.
يمكن أن تنطبق هذه الإجراءات على أولئك الذين، على سبيل المثال، يستوردون البضائع الروسية المحظورة إلى الاتحاد الأوروبي عبر دولة ثالثة، أو يشوّهون مصدرها الحقيقي، أو الذين يصدّرون مواد محظورة إلى موسكو.