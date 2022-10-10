خطة أوروبية لمنع التهرُّب من تنفيذ العقوبات على روسيا

إن إدخال بُعد خارج الحدود الإقليمية إلى مجموعة أدوات العقوبات الخاصة به، -من خلال تدابير تقييدية تستهدف الأشخاص والكيانات خارج نطاق ولاية الكتلة، والتي تساعد الأوروبيين على التهرُّب من الحظر- من شأنه أن يشير إلى تحول كبير في السياسة، وفقاً لأشخاصٍ مطلعين على نطاق اللائحة.