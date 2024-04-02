"أكسيوس": أمريكا أبلغت إيران بعدم علاقتها بقصف "إسرائيل" لقنصليتها في دمشق

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن أمريكا أبلغت إيران بأنه ليس لها أي علاقة أو معرفة مسبقة بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في العاصمة دمشق، والتي أسفرت عن مقتل قائدين في الحرس الثوري و5 ضباط.