"أكسيوس": أمريكا أبلغت إيران بعدم علاقتها بقصف "إسرائيل" لقنصليتها في دمشق

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم (الثلاثاء)، أن أمريكا أبلغت إيران بأنه ليس لها أي علاقة أو معرفة مسبقة بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصليتها في العاصمة دمشق، والتي أسفرت عن مقتل قائدين في الحرس الثوري و5 ضباط.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن "إسرائيل" أخطرت إدارة الرئيس جو بايدن قبل دقائق قليلة من تنفيذ قواتها الجوية الضربة، لكنها لم تطلب الضوء الأخضر الأمريكي.
وأوضح مسؤول أمريكي أن التحذيرات الإسرائيلية لم تكن مفصّلة، ووصلت عندما كانت الطائرات العسكرية في الجو فعلًا، ولم يخبر الإسرائيليون الولايات المتحدة بأنهم كانوا يخططون لقصف مبنى في مجمع السفارة الإيرانية.
ولفت "أكسيوس" إلى أن هذه الرسالة النادرة تدل أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بقلق عميق من أن الضربة الإسرائيلية قد تؤدي إلى تصعيد إقليمي واستئناف هجمات الفصائل الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للموقع: "إن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في الضربة الإسرائيلية، ولم نكن على علم بها في وقت مبكر".