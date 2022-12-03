مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على خفض سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيانٍ مشترك، عقب اتفاقٍ مماثلٍ توصلت إليه في وقتٍ سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أن "مجموعة الدول السبع وأستراليا، توصلتا إلى توافقٍ في الآراء بشأن حدٍ أقصى يبلغ 60 دولاراً أمريكياً لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر".
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد توصلت في وقتٍ سابقٍ، الجمعة، إلى اتفاقٍ بشأن وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولاراً لحرمان موسكو من وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.