مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على خفض سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً

اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، وفق ما جاء في بيانٍ مشترك، عقب اتفاقٍ مماثلٍ توصلت إليه في وقتٍ سابق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.