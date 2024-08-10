3 مجازر آخر 24 ساعة ترفع حصيلة الشهداء بغزة إلى 39790

ارتكبت قوات الاحتلال ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال آخر 24 ساعة، أسفرت عن 40 شهيدًا، و140 إصابة.
وأعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 39790 شهيدًا، و91702 مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها وفق وكالة وفا للأنباء، أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة في مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة المئات.