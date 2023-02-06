الأمم المتحدة تحذر من اتجاه العالم إلى حرب أوسع على وقع التصعيد في أوكرانيا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الاثنين) من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو حرب أوسع، في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد في أوكرانيا.
وقال "غوتيريس": "أخشى أن يكون العالم يمضي قدمًا، نحو حرب أوسع، أخشى أن يكون يفعل ذلك بكامل وعيه"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وعبّر عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني إلى أفغانستان مرورًا ببورما ومنطقة الساحل وهايتي.
وقال: "لقد بدأنا العام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا".
وأشار إلى أن مجموعة العلماء التي تدير "ساعة القيامة" في واشنطن اعتبرت أخيرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم.
ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن فرص السلام لا تكف عن التضاؤل ومخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكف عن التزايد.