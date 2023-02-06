الأمم المتحدة تحذر من اتجاه العالم إلى حرب أوسع على وقع التصعيد في أوكرانيا

وأشار إلى أن مجموعة العلماء التي تدير "ساعة القيامة" في واشنطن اعتبرت أخيرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم.