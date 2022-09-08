حول العالم في صورة: عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر وامرأة متدلية.. من كارثة "سيتشوان" الصينية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نقلاً عن صحيفة "الصين يومياً"، نشاهد عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر لإحدى الناجيات التي تتدلى من أحد مواقع الانهيارات الأرضية في مقاطعة لودينج في إقليم سيتشوان في الصين، والناتج عن زلزال مدمر بقوة 6.8 ريختر.
وضرب زلزال مدمر إقيلم سيتشوان الجبلي بدولة الصين قبل بضع أيام متسبباً في مقتل نحو 82 قتيلاً، فضلاً عن أكثر من 270 مصاباً، بينما لا يزال 35 شخصاً في عداد المفقودين.
وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي بأنّ الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو عشرة كيلومترات ومركزه على بعد 39 كيلومتراً من مقاطعة لودينج، وفقاً لما نقلته عنه تقارير إعلامية.
وأدت قوة الزلزال المدمرة إلى الشعور بهزته على بعد نحو 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنجدو، حيث يواصل 21 مليون شخص الحجر في منازلهم بسبب تفشي كوفيد -19.
وخلف الزلزال المدمر عدداً من الأضرار المادية، فقد تضررت المنازل بشدة، وقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية في المناطق القريبة من مركز الزلزال، كما سدّت الصخور الطريق بعد انهيارات أرضية، إلا أن السلطات أعادت فتح الطريق مؤخراً.