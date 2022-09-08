حول العالم في صورة: عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر وامرأة متدلية.. من كارثة "سيتشوان" الصينية

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نقلاً عن صحيفة "الصين يومياً"، نشاهد عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر لإحدى الناجيات التي تتدلى من أحد مواقع الانهيارات الأرضية في مقاطعة لودينج في إقليم سيتشوان في الصين، والناتج عن زلزال مدمر بقوة 6.8 ريختر.