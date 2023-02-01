مسؤولان أمريكيان: واشنطن ستزود أوكرانيا بسلاح بعيد المدى ضمن حزمة مساعدات

من جهته رجّح أحد المسؤولين شراء جزء من حزمة المساعدات من خلال صندوق يعرف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية"؛ حيث يسمح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على أسلحة من شركات الأسلحة بدلًا من مخزونات الجيش الأمريكي.