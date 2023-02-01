مسؤولان أمريكيان: واشنطن ستزود أوكرانيا بسلاح بعيد المدى ضمن حزمة مساعدات

نقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم "الأربعاء"، أن الولايات المتحدة تعدّ حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، يتوقّع أن تشمل لأول مرة سلاحًا بعيدَ المدى.
وأفاد المسؤولان بأنه سيعلن عن المساعدات الأمريكية الجديدة خلال الأسبوع الجاري، على أن تشمل معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وذخائر دقيقة التوجيه، وصواريخ "جافلين" متوسطة المدى المضادة للدبابات.
من جهته رجّح أحد المسؤولين شراء جزء من حزمة المساعدات من خلال صندوق يعرف باسم "مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية"؛ حيث يسمح لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصول على أسلحة من شركات الأسلحة بدلًا من مخزونات الجيش الأمريكي.