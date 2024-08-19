استشهاد رضيعة إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين جنوب غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت شهيدة رضيعة، ومصابين معظمهم أطفال ونساء، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة أصداء في مدينة خان يونس، التي تواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها، والسيطرة على المحاور الشمالية والشرقية منها.