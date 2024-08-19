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استشهاد رضيعة إثر قصف إسرائيلي على خيام النازحين جنوب غزة
منع أربع شاحنات محملة بالوقود من الوصول لمستشفى كمال عدوان
استشهدت رضيعة وأصيب عدد من النساء الفلسطينيات بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، على خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت شهيدة رضيعة، ومصابين معظمهم أطفال ونساء، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة أصداء في مدينة خان يونس، التي تواصل دبابات ومدفعية الاحتلال قصفها، والسيطرة على المحاور الشمالية والشرقية منها.
وفي شمال قطاع غزة، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربع شاحنات محملة بالوقود من الوصول لمستشفى كمال عدوان المهددة بالخروج عن الخدمة؛ جراء نفاذ الوقود المشغل للمولدات الكهربائية في المستشفى.