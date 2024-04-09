84 جثمان شهيد غالبيتها متحللة.. "عدوان إسرائيل على غزة".. 186 يومًا من الدماء

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدّى لاستشهاد "33,207" مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من "75,933" آخرين، في حصيلة غير نهائية؛ إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.