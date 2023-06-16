الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 920 مليون دولار إضافي من المساعدات الإنسانية إلى سوريا

وأعادت وكيلة الوزارة زيا التشديد في خلال تصريحاتها في مؤتمر بروكسل السابع على أهمية الوصول الإنساني غير المقيد إلى مختلف أرجاء سوريا، وحثت مجلس الأمن الدولي على إعادة تفويض المساعدات الأممية العابرة للحدود باتجاه سوريا في شهر تموز/يوليو. وشددت وكيلة الوزارة على الدعم الأمريكي لتفويض المعابر الحدودية الثلاثة المستخدمة حاليًا لاثني عشر شهرًا بغية ضمان الوصول الإنساني الذي يمكن التنبؤ به إلى ملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا. وأعربت زيا عن مخاوفها إزاء الوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك تزايد الخطابة المعادية للاجئين، وأعادت التأكيد على أن الظروف في الداخل السوري لا تسمح بعودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة.