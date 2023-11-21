استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" بعد قصف نفذته قوات الاحتلال على غزة

كشفت مصادر إعلامية مقربة من حركة حماس أن الإعلامي جمال محمد هنية، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية استشهد في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء، وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.
وقبل قرابة الأسبوعين، استشهدت الحفيدة الصغرى لـ"هنية"، الطالبة رؤى همام، في قصف مماثل.
وحتى مساء أمس، ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لأكثر من 13300 شهيد، بينهم أكثر من (5,600) طفل، و(3,550) امرأة، وبلغ عدد شهداء الكوادر الطبية (201) من الأطباء والممرضين والمسعفين، كما استشهد (22) من طواقم الدفاع المدني، وكذلك (60) صحفيًا. فيما وبلغ عدد المفقودين أكثر من (6,500) مفقود، فيما سجلت حصيلة المصابين أكثر من 31 ألفًا، 75% منهم من الأطفال والنساء.