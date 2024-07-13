استشهاد 15 فلسطينيًّا جراء قصف إسرائيلي على مسجد غرب مدينة غزة

من جانبه أكد مستشفى ناصر بخان يونس، أنه باتت غير قادرة على استقبال المزيد من الشهداء والجرحى في ظلّ استمرار عمليات القصف الإسرائيلي، ووصول أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى للمستشفى التي تعاني نقصًا حادًّا في الأدوية والمستلزمات الطبية.