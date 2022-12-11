"الدفاع البريطانية" تشكك في قيمة الميزانية العسكرية والأمنية لروسيا عام 2023

شككت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم (الأحد)، في قيمة الموازنة الدفاعية الروسية الضخمة لعام 2023، التي وقع عليها الرئيس فلاديمير بوتين سابقاً في ديسمبر (كانون الثاني) الجاري، مشيرة إلى أنها "مبالغ فيها".
وذكرت الوزارة أن الموازنة الروسية نصت على تخصيص أكثر من 9 تريليونات روبل (143 مليار دولار أمريكي) لمجالات الدفاع والأمن وإنفاذ القانون العام المقبل، هذا المبلغ يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة وسوف يمثل أكثر من 30 بالمئة من موازنة روسيا الكاملة.
وأضافت أنه نتيجة لذلك، ترى بريطانيا أنّ قطاعات روسية أخرى ستكون تحت ضغط ماديّ، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جهته، أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بأن الإنفاق العسكري الروسي نما 2.9 بالمئة في 2022 ليصل إلى 65.9 مليار دولار، وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.