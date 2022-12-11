"الدفاع البريطانية" تشكك في قيمة الميزانية العسكرية والأمنية لروسيا عام 2023

من جهته، أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بأن الإنفاق العسكري الروسي نما 2.9 بالمئة في 2022 ليصل إلى 65.9 مليار دولار، وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.