بالفيديو: معارك "التفاح" الضارية تُسقط جنودًا وآليات إسرائيلية

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو لاشتباكات مقاتليها مع جنود وآليات الاحتلال شرق حي التفاح والدرج في شمال غزة.
ويظهر المقطع مشاهدة عدة لاستهداف آليات ودبابات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع، وأخرى لاستهداف جنود بعبوات مضادة للأفراد عبر اثنين من الرماة.
وعلق الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية على المقطع قائلاً: "بعد وقت قصير من إعلان الجيش الصهيوني وناطقه العسكري أن الجيش فكك كتائب القسام في شمال قطاع غزة وأوقف عملياتها بشكل واسع ضد جنوده.. القسام تنشر مشاهد جديدة من معاركها الضارية مع الجيش الصهيوني في شمال قطاع غزة، كما أعلن العدو بعدها مقتل نائب قائد لواء هناحال في معارك شمال غزة. جيش مهزوم وكذاب".
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 510 قتيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.