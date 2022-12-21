"بوتين" يتعهّد بتزويد القوات الإستراتيجية بجميع أنواع الأسلحة الحديثة

تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع نهاية العام مع قادة الدفاع الروس، اليوم "الأربعاء"؛ بتزويد القوات الإستراتيجية بجميع أنواع الأسلحة الحديثة.
ودعا القادة العسكريين إلى استخدام خبراتهم المكتسبة من القتال في سوريا، والحملة العسكرية المستمرة منذ 10 شهور في أوكرانيا؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأكد أن روسيا مستمرة في تطوير الثالوث النووي، وأن لا حدود للدعم المالي للقوات المشاركة في عملية أوكرانيا.
ويشير "الثالوث النووي الروسي" إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الترسانة النووية الإستراتيجية، التي تتألّف من 3 مكونات: قاذفة القنابل الاستراتيجية، والصاروخ الباليستي العابر للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.