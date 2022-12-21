"بوتين" يتعهّد بتزويد القوات الإستراتيجية بجميع أنواع الأسلحة الحديثة

ويشير "الثالوث النووي الروسي" إلى طرق إطلاق الأسلحة النووية من الترسانة النووية الإستراتيجية، التي تتألّف من 3 مكونات: قاذفة القنابل الاستراتيجية، والصاروخ الباليستي العابر للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.