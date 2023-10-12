مصر رفضت مقترحًا أمريكيًا للسماح للنازحين من غزة بالعبور إلى سيناء

وأوضح أن "قوافل محملة بالوقود والغذاء توقفت، أمس على الجانب المصري من معبر رفح، لكنها لم تتمكن من دخول غزة، حيث كان قد جرى إغلاق المعبر الوحيد بين مصر وغزة، أمس بعد غارات جوية إسرائيلية.