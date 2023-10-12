مصر رفضت مقترحًا أمريكيًا للسماح للنازحين من غزة بالعبور إلى سيناء

نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤول مصري كبير رفض الكشف عن هويته، اليوم (الخميس)، أن حكومة بلاده رفضت مقترحًا أمريكيًا بالسماح للفلسطينيين الفارين من القصف الإسرائيلي بمغادرة قطاع غزة نحو شبه جزيرة سيناء.
وقال المسؤول: "إذا كان الأمريكيون يهتمون بالمدنيين، فعليهم الضغط على حليفتهم الوثيقة "إسرائيل" لوقف قصف المدنيين، وإنهاء الحصار على غزة، للسماح بدخول المساعدات والوقود".
وأوضح أن "قوافل محملة بالوقود والغذاء توقفت، أمس على الجانب المصري من معبر رفح، لكنها لم تتمكن من دخول غزة، حيث كان قد جرى إغلاق المعبر الوحيد بين مصر وغزة، أمس بعد غارات جوية إسرائيلية.
وبيّن المسؤول أن مصر تُجري محادثات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، بشأن إنشاء ممرات آمنة داخل غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين.