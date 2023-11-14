"آركو" تطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بإيقاف الهجمات العسكرية على غزة ودخول المساعدات

بكل قلق وامتعاض لدى فريق المستشارين القانونيين الأعضاء في المركز العربي للقانون الدولي الإنساني بالمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، وهم يتابعون الحرب الشرسة على قطاع غزة من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي استخدم فيها مختلف الأسلحة لضرب قطاع غزة ، قصف جوي ، واجتياح بري، مصوبا أهدافه على كل القطاع بما في ذلك المنشآت المدنية الخاصة منها والعامة، والمستشفيات، ومراكز الهلال الأحمر الفلسطيني، وسيارات وطواقم الإسعاف، ومنشآت مدنية تابعة للمنظمة الدولية للأمم المتحدة ومنها المدارس حيث يوجد بها الطلاب، وسكان مدنيون التجؤوا إليها بحثاً عن الأمان من القصف، وعن شربة ماء ، ولقمة غذاء.