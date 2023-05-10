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سوريا.. إصابة ضابط و4 عناصر من الشرطة إثر انفجار مركبة في دمشق
أُصِيب ضابط وأربعة عناصر من الشرطة بجروح جرّاء انفجار مركبة داخل مركز عملهم في دمشق؛ وفق ما أعلنت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تتّضح ملابسات الانفجار.
وأوردت الوزارة في بيان نشرته على تطبيق تلغرام: "انفجرت مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق؛ ما أدى إلى إصابة ضابط وأربعة عناصر، بإصابات متفاوتة".
وذكرت أنه تمّ إسعاف المصابين إلى المستشفى، في وقت "ما زالت التحقيقات مستمرّة لكشف ملابسات الحادثة".
وتشهد دمشقُ بين فترة وأخرى انفجارَ عبوات ناسفة موضوعة في سيارات مدنية أو عسكرية، من دون أن تتضح الخلفية أو الأسباب أو الجهة المسؤولة عنها.