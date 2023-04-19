"شبيجل": اشتداد القتال يضطر ألمانيا إلى إلغاء إجلاء مواطنيها من الخرطوم

نقلت مجلة "شبيجل" الألمانية عن مصادر لم تسمّها، أن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنًا من السودان توقفت اليوم (الأربعاء)؛ بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.
وذكرت "شبيجل" أن سلاح الجو الألماني كان قد أرسل ثلاث طائرات نقل من طراز (إيه.400.إم) لتنفيذ المهمة في وقت مبكر من صباح اليوم، وهبطت الطائرات في اليونان للتزود بالوقود.
وأضافت أن الجيش الألماني ألغى المهمة، وسط أنباء عن تجدّد الاشتباكات والضربات الجوية في الخرطوم، وفقًا لـ"رويترز".
من ناحيته، أحجم متحدث باسم وزارة الدفاع عن التعليق على التقرير.