"شبيجل": اشتداد القتال يضطر ألمانيا إلى إلغاء إجلاء مواطنيها من الخرطوم

نقلت مجلة "شبيجل" الألمانية عن مصادر لم تسمّها، أن مهمة للجيش الألماني لإجلاء نحو 150 مواطنًا من السودان توقفت اليوم (الأربعاء)؛ بسبب القتال الدائر في العاصمة الخرطوم.