ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40861 شهيدًا

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 334 على التوالي إلى 40861 شهيدًا، ونحو 94398 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.