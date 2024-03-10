8 مجازر جديدة.. ارتفاع حصيلة الشهداء بغزة إلى 31.045 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31.045 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 72.654 منذ بدء العدوان؛ في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت المصادر وفق وكالة "وفا" للأنباء إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر بحق العائلات في القطاع؛ أسفرت عن استشهاد 85، وإصابة 130 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء؛ بينما حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 25 شهيدًا.
وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات؛ حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.