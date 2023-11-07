المقاومة تعلن ارتفاع حصيلة الدبابات الإسرائيلية المدمّرة في غزة من صباح اليوم إلى 11

كذلك أكّدت أن اشتباكات عنيفة جدًّا تدور غرب مدينة غزة بمحيط مخيم الشاطئ وحي الكرامة، تترافق مع استهدافات من قبل الطيران الإسرائيلي ومدفعيته في المكان بشكل مكثف جدًّا.