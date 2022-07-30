أكثرمن 120جريحًا في صدامات بين أنصار الصدر والقوى الأمنية جراء الاحتجاجات

أفاد مصادر بالعراق السبت، بأن "أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجاوزوا حواجز جسر الجمهورية ووصلوا بوابة المنطقة الخضراء".
وذكر، أن "المئات من أتباع الصدر يتواجدون حاليًا أمام بوابة المنطقة الخضراء القريبة من مقر وزارة الدفاع".
وأضاف أن "القوات الأمنية أطلقت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين".
ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيًا المتظاهرين إلى "التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية".
وأكد الكاظمي أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشددًا على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".
في حين شهدت الاحتجاجات إصابات في صفوف المتظاهرين خلال صدامات مع القوات الأمنية قرب المنطقة الخضراء.