حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان ترتفع إلى 1663 قتيلاً

وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في آخر تقرير لها اليوم، أن إقليم السند الجنوبي يعد الأكثر تضرراً بالفيضانات، حيث تم تسجيل 747 حالة وفاة فيه، ويأتي بعده إقليم بلوشستان الذي شهد وفاة 323 شخصاً بحوادث سبّبتها الأمطار الغزيرة والفيضانات، بينما سجّل إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي 306 حالات وفاة، ويليه إقليم البنجاب الذي شهد 216 حالة وفاة.