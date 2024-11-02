حول العالم في صورة: المجاعة تقترب.. نساء غزة يتزاحمن للحصول على القليل من الطعام

في هذه الصورة التي نشرتها منصة الصور "جيتي" نشاهد عددًا من النساء من الأعمار كافة، ممن يقمن في مخيم النصيرات للاجئين، يقفن في صفوف طويلة؛ للحصول على الطعام تحت وطأة أزمة إنسانية كارثية، يعيشها قطاع غزة في الوقت الراهن.