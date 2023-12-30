تَلَقّت دعوى ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.. ما اختصاصات محكمة العدل الدولية؟

وتملك الدول بشكل حصري الحق في أن تكون طرفًا في الدعاوى؛ أي أنه لا يمكن للأفراد أو الشركات الاستعانة بخدماتها. ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة التقاضي في المحكمة، كما يمكن للدول من خارج المنظمة فعل ذلك عبر إجراء خاص؛ على أن تتحمل قدرًا من نفقات المحاكمة، وتشمل ولايةُ المحكمة جميع القضايا، التي تعرض عليها، إلى جانب جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.