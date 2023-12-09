"الآن ألتفت إلى إخواني بلغتهم".. شاهد مندوب روسيا الأممي يتحدث بالعربية منتقداً أمريكا

وقال "بوليانسكي": "وفي وجه هذه المخططات المشكوك فيها، كانت روسيا ولا تزال تقف إلى جانب الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة، في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي قد تتعايش في السلام والأمن مع جارتها إسرائيل".