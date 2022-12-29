"بوتين" والرئيس الصيني يناقشان "المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحًا".. غدًا

وأضاف، دون تقديم تفاصيل محددة: "بالطبع سيكون من المهم جدًا تبادل وجهات النظر بشأن المشاكل الإقليمية الأكثر إلحاحًا، تلك الأقرب إلينا في روسيا، وتلك الأقرب إلى الصين".