إسرائيل تستقبل عام 2024 بوابل من الصواريخ القادمة من غزة

استهدفت صواريخ عدّة أطلِقت من قطاع غزة، تل أبيب ومحيطها وكذلك جنوب إسرائيل، تزامناً مع حلول العام الجديد الإثنين، حسبما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
ودوت صافرات الإنذار في المدينة الإسرائيلية، وتمكّن الصحافيون في تل أبيب من رؤية صواريخ تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية.
وسارع أشخاص كانوا يحتفلون بالعام الجديد في أحد الشوارع إلى الاحتماء، فيما واصل آخرون الاحتفال.
ووقع الهجوم على جنوب إسرائيل عند الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش)، وعلى تل أبيب عند الساعة 00:01 (22:01 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لصحافيي "فرانس برس".
وقال غابرييل زيملمان (26 عاماً) لفرانس برس أمام حانة في تل أبيب إلى حيث أتى للاحتفال مع رفاقه "شعرت بالرعب، كانت أول مرة أرى فيها صواريخ، إنه أمرٌ مرعب. هذه هي الحياة التي نعيشها، هذا جنوني".
وأعلنت كتائب القسّام، الجناح المسلّح لحركة حماس، مسؤوليتها عن الهجومَين في شريط فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها استخدمت صواريخ إم 90 "رداً على المجازر الصهيونية بحقّ المدنيين".