إسرائيل تستقبل عام 2024 بوابل من الصواريخ القادمة من غزة

وقال غابرييل زيملمان (26 عاماً) لفرانس برس أمام حانة في تل أبيب إلى حيث أتى للاحتفال مع رفاقه "شعرت بالرعب، كانت أول مرة أرى فيها صواريخ، إنه أمرٌ مرعب. هذه هي الحياة التي نعيشها، هذا جنوني".