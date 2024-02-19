إسرائيل تهدّد باجتياح رفح بحلول رمضان

وقال غانتس؛ العضو في حكومة الحرب، أمس الأحد، إنه "ينبغي للعالم أن يعرف، وينبغي لقادة حماس أن يعرفوا، أنه إذا لم يعد الرهائن إلى منازلهم بحلول شهر رمضان، فإن القتال سيتواصل في كل مكان ليشمل منطقة رفح".