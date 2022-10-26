مرشح لرئاسة لبنان يدعو لتغيير ميزان القوى المفروض من "حزب الله"

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان النائب ميشال معوض، اليوم "الأربعاء"، الكتل البرلمانية إلى دعم ترشّحه من أجل تغيير ميزان القوى، الذي تفرضه ميليشيا حزب الله.
وقال "معوض" "50 عامًا" الذي يصفه "حزب الله" بمرشح "التحدي": "إن ميزان القوى اليوم لا يمكن أن يأتي إلا برئيس خاضع لرغبات حزب الله وحلفائه".
وأضاف: "من أجل تغيير ميزان القوى هذا، يجب أولًا توحيد المعارضة وجعلنا غالبية برلمانية"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
ودعا إلى مواجهة منطق التسويات؛ لأن مرشح التسوية سيخضع للأمر الواقع الحالي ضمن السياسات الإقليمية والداخلية لـ"حزب الله"؛ ما يعني القبول بأنه لن تكون هناك سيادة.
ويحظى "معوّض" الذي نال 39 صوتًا في آخر جلسة انتخاب، بتأييد كل من كتلة القوات اللبنانية، أبرز الأحزاب المسيحية، والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين.
و"معوض" مقرّب من واشنطن، ويُعدّ من معارضي "حزب الله" والمطالبين بنزع سلاحه، ويندد بـهيمنته على لبنان.