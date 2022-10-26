مرشح لرئاسة لبنان يدعو لتغيير ميزان القوى المفروض من "حزب الله"

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية في لبنان النائب ميشال معوض، اليوم "الأربعاء"، الكتل البرلمانية إلى دعم ترشّحه من أجل تغيير ميزان القوى، الذي تفرضه ميليشيا حزب الله.