"البديوي" يؤكّد متانة وقوة الاقتصاد الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية

وقال الأمين العام، إن الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية، ركّزت بشكلٍ كبيرٍ على الفوائد المتبادلة من خلال هذه الشراكة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الست تتمتع بعلاقات تجارية واستثمارية طويلة الأمد وقوية مع الولايات المتحدة، وتشهد تقدماً واضحاً وكبيراً، منوّهاً أن هذه الشراكات تلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية عبر مختلف القطاعات.