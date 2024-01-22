ترتكز على حل الدولتين.. ما تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

وتشمل الخطة توفير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة، وأن يتشاور مع أطراف النزاع في كل خطوة وفي أي وقت أثناء صياغة خطة السلام. ويجب استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب، وبمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة.