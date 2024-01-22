ترتكز على حل الدولتين.. ما تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟

تزايدت دعوات الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لا سيما بعد مرور 108 أيام على اندلاع الحرب التي راح ضحيتها أكثر من 25 ألف مدني فلسطيني، وأكثر من 60 ألف مصاب، وتدمير واسع النطاق للأحياء السكنية والمدارس والجامعات والبنية التحتية، جراء الغارات الإسرائيلية، وفي مساعي الاتحاد لوقف إطلاق النار أعد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب خطة مكونة من 10 نقاط لتمهيد الطريق أمام حل شامل وموثوق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فما تفاصيل الخطة؟
تحدد الخطة التي لم يتم الإعلان عنها بعد، والتي من المقرر أن يناقشها اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم (الاثنين) سلسلة من الخطوات الإجرائية التي يعتقد "بوريل" أنها يمكن أن تحقق السلام في قطاع غزة في نهاية المطاف، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتتضمن النقاط العشر للخطة، أن تؤدي هذه العملية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، والتطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وأن تساعد الجهات الدولية الفاعلة على إعداد أرضية للسلام وبناء بديل سياسي متجدد لحركة "حماس"، وأن تعقد الأطراف الدولية الفاعلة في أقرب وقت ممكن مؤتمراً تحضيرياً للسلام؛ بهدف التسوية للحرب المستمرة في غزة، وخاصة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
كما تتضمن الخطة أيضاً أن يجمع المؤتمر وزراء الخارجية ومديري المنظمات الدولية لبحث عملية السلام، بينما يعقدون في وقت واحد تقريباً اجتماعات منفصلة مع أطراف الصراع، ووجوب تشكيل المؤتمر مجموعات عمل وتصميم إطار مبدئي لخطة السلام خلال عام واحد، وأن تتناول الخطة بأكبر قدر ممكن من الناحية العملية العناصر الأساسية للسلام الشامل، بناءً على قرارات الأمم المتحدة السابقة وجهود الوساطة.
وتشمل الخطة توفير ضمانات أمنية قوية لإسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية، بشرط الاعتراف الدبلوماسي الكامل المتبادل، والتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة، وأن يتشاور مع أطراف النزاع في كل خطوة وفي أي وقت أثناء صياغة خطة السلام. ويجب استمرار العمل على الخطة حتى لو قرر أحد الجانبين الانسحاب، وبمجرد أن تصبح الخطة جاهزة، ينبغي تقديمها إلى الإسرائيليين والفلسطينيين، وبالتوازي مع هذه العملية، ينبغي للمشاركين في المؤتمر أن يسعوا جاهدين للتخفيف من الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، ومنع التصعيد الإقليمي، وتعزيز الشرعية الديمقراطية للسلطة الفلسطينية، ودعم إعادة إعمار غزة.