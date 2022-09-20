"زيلينسكي": وضع جبهات القتال يميل لصالحنا.. و"بوتين": العملية العسكرية لن تتوقف

لكن جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة مستبعد جدًا في الوقت الحالي، هذا ما أكده الطرفان مرارًا في الأوقات الماضية، خصوصًا أن المفاوضات التي عقدت سابقًا بين الجانبين متوقفة منذ الربيع الماضي بعد 4 جولات من المحادثات بين مسؤولين أوكران وروس.