"زيلينسكي": وضع جبهات القتال يميل لصالحنا.. و"بوتين": العملية العسكرية لن تتوقف

مع دخول النزاع بين موسكو وكييف شهره السابع، رأى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أن وضع جبهات القتال يميل بوضوح لصالح قوّاته.
وفي المقابل ، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، أن روسيا غير مستعجلة لإنهاء العملية العسكرية التي أطلقتها على أراضي الجارة الغربية في 14 فبراير الماضي، وأنها لن توقفها قبل تحقيق أهدافها.
ولا تزال المساعي التركية مستمرة من أجل تقريب وجهات النظر، أو جمع رئيسي البلدين من أجل التوصل إلى تسوية ما على غرار اتفاق الحبوب الذي أسهمت فيه تركيا في يوليو الماضي، وأسفر عن إعادة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي تسيطر عليه السفن الروسية، وفقًا للعربية نت.
لكن جمع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة مستبعد جدًا في الوقت الحالي، هذا ما أكده الطرفان مرارًا في الأوقات الماضية، خصوصًا أن المفاوضات التي عقدت سابقًا بين الجانبين متوقفة منذ الربيع الماضي بعد 4 جولات من المحادثات بين مسؤولين أوكران وروس.