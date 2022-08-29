العراق: أنصار مقتدى الصدر يقتحمون القصر الجمهوري والسلطات تعلن فرض حظر التجول

أعلن جهاز الأمن العراقي أن أنصار مقتدى الصدر اقتحموا، الاثنين، القصر الجمهوري، فيما فرضت السلطات حظر التجول في بغداد بدءًا من الساعة 12 ونصف بتوقيت غرينيتش.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الاثنين، اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي، حسب ما قال في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، مشيرًا أيضًا إلى اعتزامه إغلاق المؤسسات التابعة له.
ومنذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية، لا تزال البلاد تتخبط وسط أزمة سياسية خانقة، بعد فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوافق، خصوصًا على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.