العراق: أنصار مقتدى الصدر يقتحمون القصر الجمهوري والسلطات تعلن فرض حظر التجول

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر الاثنين، اعتزال الحياة السياسية بشكل نهائي، حسب ما قال في بيان نشره على حسابه في "تويتر"، مشيرًا أيضًا إلى اعتزامه إغلاق المؤسسات التابعة له.