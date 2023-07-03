تراجع اضطرابات فرنسا بعد 6 أيام من العنف

تراجعت الاضطرابات التي اندلعت في فرنسا؛ بسبب قتل شرطي لمراهق فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 17 عامًا، مساء الأحد، بعد ست ليال متواصلة من العنف.