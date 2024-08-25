استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط غزة

استُشهد ستة فلسطينيين وأُصيب عددٌ آخر، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على مدينة دير البلح- وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن الطواقم الطبية انتشلت ستة شهداء من عائلة واحدة، بعد قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة الحكر بمدينة دير البلح، التي تتعرّض المناطق الشرقية منها لعمليتَي توغلٍ وقصفٍ مستمرَين.
وفي شمال قطاع غزة، أصيب عديدٌ من الفلسطينيين بجروحٍ، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة السكة- شرق مخيم جباليا، كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الجنوبية لحي الزيتون- جنوب مدينة غزة، مخلفة دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين.