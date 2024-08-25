استشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط غزة

وفي شمال قطاع غزة، أصيب عديدٌ من الفلسطينيين بجروحٍ، في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة السكة- شرق مخيم جباليا، كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق الجنوبية لحي الزيتون- جنوب مدينة غزة، مخلفة دماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين.