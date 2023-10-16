نجوم هوليوود يدافعون بقوة عن القضية الفلسطينية

أعرب بعض نجوم هوليوود عن دعمهم القوي للفلسطينيين، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة قطاع غزة.