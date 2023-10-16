نجوم هوليوود يدافعون بقوة عن القضية الفلسطينية

أعرب بعض نجوم هوليوود عن دعمهم القوي للفلسطينيين، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة قطاع غزة.
وأبرز هؤلاء النجوم جون كوزاك، الذي "يخوض مواجهات قوية" وفقاً لوصف متابعيه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، والممثلة سوزان ساراندون أيضاً تنشط على منصة "إكس"، ومارك روفالو ينشط أيضاً على المنصة ذاتها.
كما يقوم الممثل ليام كاننغهام، "بنشر صور وحالات على حسابه في منصة إنستغرام ويشارك في مظاهرات مناهضة لإسرائيل".
وتستمر معاناة قطاع غزة إثر العدوان الإسرائيلي عليه، ويصبح سكانه ويمسون على عشرات القتلى ومئات المصابين بفعل غارات الطائرات الإسرائيلية.