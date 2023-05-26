تهديدات واعتداءات على 35 مسجدًا في ألمانيا عام 2022

كشف تقرير صادر عن مكتب مكافحة التمييز الألماني عن تعرض 35 مسجدًا من بين 1000 مسجد في ألمانيا للهجوم من متطرفين خلال عام 2022.
وأوضح التقرير أن 20 من هذه الهجمات تمثلت في إرسال رسائل بريدية أو إلكترونية تحتوي على إهانات وشتائم وتهديدات للمساجد، بينما تعرضت 7 مساجد لكتابة شعارات مسيئة على جدرانها، و6 مساجد لأضرار جسدية، وتم إحراق مسجدين.
وأشار التقرير إلى أن 43 مسجدًا تعرض للهجوم في عام 2021، بينما تم تسجيل نحو 111 هجومًا على المساجد في مختلف المدن الألمانية خلال عام 2020.
ويتوقع أن يكون عدد الهجمات على المساجد أكثر من 35 هجومًا تم توثيقها رسميًا في العام الماضي، حيث إن بعض الهجمات لا يتم توثيقها أو الإبلاغ عنها.