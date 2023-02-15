بريطانيا تستبعد تسليم أوكرانيا مقاتلات خلال أشهر أو سنوات

وأشار إلى أن الطائرات تحتاج أيضًا طواقم مثل طواقم فريق "الفورمولا وان"، كما أنها بحاجة إلى مئات المهندسين والطيارين، وهذا ليس شيئًا يمكنك إنشاؤه في غضون بضعة أشهر، ولن ننشر 200 من أفراد سلاح الجو الملكي في أوكرانيا في وقت الحرب.