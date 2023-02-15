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بريطانيا تستبعد تسليم أوكرانيا مقاتلات خلال أشهر أو سنوات

"والاس" أشار إلى أنها أنظمة عسكرية مختلفة جدًا
وزير الدفاع البريطاني بين والاس
وزير الدفاع البريطاني بين والاس
سبق
سبق

قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس، اليوم (الأربعاء): "لا أعتقد أننا سنسلم أوكرانيا بالضرورة مقاتلات خلال الأشهر القليلة المقبلة أو حتى خلال سنوات، لأنها أنظمة عسكرية مختلفة جدًا".

وأضاف "والاس" خلال لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "هذه الطائرات لا تواجه فقط تحديًا هائلًا لناحية القدرات، فكما تعلم، لا يمكنك تعلم الطيران في غضون أسبوع أو أسبوعين، وسوف يستغرق الأمر وقتًا طويلًا".

وأشار إلى أن الطائرات تحتاج أيضًا طواقم مثل طواقم فريق "الفورمولا وان"، كما أنها بحاجة إلى مئات المهندسين والطيارين، وهذا ليس شيئًا يمكنك إنشاؤه في غضون بضعة أشهر، ولن ننشر 200 من أفراد سلاح الجو الملكي في أوكرانيا في وقت الحرب.

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