تصعيد خطير.. جماعة الحوثي تهاجم منشأة نفطية بـ"مأرب اليمنية"

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة أركان الجيش، في بيان مساء الجمعة، أن جماعة الحوثي "قامت الجمعة باستهداف منشأة صافر النفطية في محافظة مأرب، بثلاث طائرات انتحارية مسيرة، تحمل مواد شديدة الانفجار؛ في محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة الحيوية المدنية"؛ بحسب موقع "العربية نت".