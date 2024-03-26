مقررة الأمم المتحدة: "إسرائيل" ارتكبت العديد من أعمال الإبادة في غزة
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، اليوم (الثلاثاء): "إن إسرائيل ارتكبت العديد من أعمال الإبادة في قطاع غزة".
وأضافت المقررة الأممية في تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان في جنيف: "إن الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الاسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسدياً بوصفهم مجموعة عرقية"، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفتت في التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية ابادة"، إلى وجود أسباب منطقية للقول بأنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتُكبت بحق الفلسطينيين في غزة". وعددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة هي: قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.