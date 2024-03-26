مقررة الأمم المتحدة: "إسرائيل" ارتكبت العديد من أعمال الإبادة في غزة

ولفتت في التقرير الذي عنوانه "تشريح عملية ابادة"، إلى وجود أسباب منطقية للقول بأنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة ارتُكبت بحق الفلسطينيين في غزة". وعددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة هي: قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي.