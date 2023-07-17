قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وتعطل حركة المرور

وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرغي أكسيونوف، على تطبيق "تلغرام"، أن حركة المرور توقفت على الجسر الذي شيّدته روسيا ويربط القرم بمقاطعة كراسنودار الروسية؛ وذلك بسبب حالة "طوارئ".