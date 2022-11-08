مصر.. الدولار يواصل الارتفاع ويسجّل رقماً جديداً أمام الجنيه

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالبنوك المصرية، حيث تراوحت أسعار الصرف بين 24.37 جنيه كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.30 جنيه كأقل سعر.
وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".
وكان البنك المركزي المصري وفق موقع "صدى البلد" القاهري، قد كشف عن وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.25 جنيه للبيع و24.34 جنيه للشراء.
وقبل أيام أعلن البنك المركزي المصري، زيادة الاحتياطي النقدي لمصر 211 مليون دولار، ليسجّل 33.411 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وكشف البنك المركزي عن اتباع إجراءات لزيادة السيولة الأجنبية من العملات من خلال وضع مؤشر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والذهب بما يعطي مرونة لسعر الصرف ويحقق استقرار الأسعار، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.