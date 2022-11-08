مصر.. الدولار يواصل الارتفاع ويسجّل رقماً جديداً أمام الجنيه

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.25 جنيه للشراء و24.35 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، الإسكندرية، المصرف العربي الدولي، HSBC، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، المشرق، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، بلوم، كريدي أجريكول".