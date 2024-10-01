الأردن تُغلق أجواءها مؤقتاً أمام حركة جميع الطائرات

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في بيان، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، الذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، لافتاً النظر إلى أن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.