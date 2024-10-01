الأردن تُغلق أجواءها مؤقتاً أمام حركة جميع الطائرات

أعلنت السلطات الأردنية اليوم، إغلاق أجواء البلاد بشكل مؤقت أمام حركة جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للأردن.
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في بيان، إن القرار يأتي عقب التصعيد في المنطقة، الذي قد ينتج عنه مخاطر تؤثر على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهم، لافتاً النظر إلى أن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد أن القرار الاحترازي الذي اتخذ ستتم مراجعته وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر، موضحاً أن شركات الطيران يتم العمل على إبلاغها، كما يتم تحديث البيانات بشكل مستمر لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر المعلومات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.