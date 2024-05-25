فيديو.. الأمواج تجرف جزءاً من الرصيف الأمريكي العائم بغزة

وعادة ما يكون الإجراء الأمريكي من هذا القبيل للتعامل مع أزمة إنسانية تسبّبت بها نشاطات دولة معادية للولايات المتحدة، وليس أحد أوثق حلفائها، كما هو الواقع مع إسرائيل.